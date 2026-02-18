火災の発生で騒然とする大阪市北区の繁華街＝18日午後8時45分18日午後7時半ごろ、大阪市北区のJR大阪駅付近の繁華街で「建物が燃えている」と通報があった。市消防局や大阪府警によると、複数の建物が燃えている。府警や消防が状況を調べる。現場は同駅の南東で、近くに商店街などがある。