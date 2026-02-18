ミラノ・コルティナオリンピックのスキージャンプ混合団体と同女子個人ノーマルヒルでともに銅メダルを獲得した丸山希（北野建設）と、混合団体銅の高梨沙羅（クラレ）が１８日、羽田空港着の便で帰国し、東京都内で記者会見に臨んだ。日本勢第１号で今大会メダルラッシュの口火を切った丸山は「メダルを確信し、仲間と喜び合ったのは幸せな時間だった」。団体では憧れていた高梨ともチームを組み、「まさかメダルを二つも持っ