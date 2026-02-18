中国メディアによりますと、中国内陸部の湖北省の花火と爆竹を販売する店で18日午後、爆発と火災があったということです。【映像】激しく黒煙が立ち上る様子およそ50平方メートルが焼け、すでに12人が死亡したと報じられています。当局が原因を調べています。中国では前日の17日に、人々が爆竹などで新しい年を祝う「春節」を迎えたばかりです。（ANNニュース）