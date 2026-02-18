男子日本代表のアシスタントコーチに就任した、シーホース三河のライアン・リッチマンHC。10年前に記した目標を叶えた指揮官が、代表とクラブを兼任する意義や、日本バスケの進化について語った。 インタビュー・文＝山田智子 ◆■NBAとBリーグで培った経験をたずさえ、ビギナーズマインドで臨む 今季は天皇杯でチームを準優勝に導いた [写真]＝兼子愼一郎 ―&#