国内初の浮体式洋上風力発電「五島洋上ウィンドファーム」は、先月5日から商用運転を開始。 この取り組みの代表企業が、今年の「展望発表会」を開催しました。 東京駅近くのオフィスビルで、16日に行われた、戸田建設の「展望発表会」。 CMキャラクターを務める広瀬アリスさんが登場し、去年6月に五島市沖で行われたCM撮影を振り返りました。 （戸田建設 大谷 清介社長） 「(五島洋上ウィン
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. りくりゅうに採点水増しの声も
- 2. 「病気になる」食生活に心配の声
- 3. 犬飼貴丈 所属事務所を退所へ
- 4. ライダー俳優 少年へ粋な贈り物?
- 5. 松岡昌宏「国分と会ってほしい」
- 6. 山梨の女児失踪 不可解な移動か
- 7. 首相選挙「造反」の5議員が判明
- 8. 3人死亡「じゃあ否定しますか」
- 9. 高橋成美氏の解説 賛否分かれる
- 10. 大原優乃が舞台降板 気胸で入院
- 1. 松岡昌宏「国分と会ってほしい」
- 2. 山梨の女児失踪 不可解な移動か
- 3. 首相選挙「造反」の5議員が判明
- 4. 突然のお手紙...？ リニューアルで青色になった『サントリー生ビール』が、“青色の先輩”たちに“あいさつまわり”しているらしい
- 5. 航空機 モバイル充電器を禁止へ
- 6. 女性宅侵入 脅迫し性的暴行か
- 7. 「赤ちゃん息してない」母を逮捕
- 8. 川に投げ捨てられたチワワ死ぬ
- 9. 高校ではしか集団感染か 愛知
- 10. 男子高校生がはしかに感染 愛知
- 1. 首班指名 参院・立憲の5人が造反
- 2. 「ママ戦争止めてくる」痛烈批判
- 3. 20年前は「極右」橋下氏が苦笑
- 4. タイムズカーにペット SNS波紋
- 5. 高市首相のコラム 丸ごと削除
- 6. 私の祖父は「太宰治です」告白
- 7. 「女に学歴不要」父の一言で一変
- 8. 新人議員が「エア電話」ツッコミ
- 9. 倉田真由美氏 相次ぐ脅迫に本音
- 10. 2度目の道頓堀ダイブ 変化語る
- 1. 韓インフルエンサー 写真が物議
- 2. IMF 日本の生活支援に警鐘
- 3. 五輪組織委会長は「辞任すべき」
- 4. スキーをしていた10人が不明 米
- 5. 中国の花火店で爆発 12人が死亡
- 6. アメリカ イランに大規模攻撃へ?
- 7. 国家レベルで整形推進 韓の末路
- 8. ジェシー・ジャクソン師が死去
- 9. カー女で「美女軍団」もピンチ
- 10. 米での誘拐事件に「死刑」可能性
- 1. 客離れ ドコモは「オワコン」か
- 2. 「LUUP」をなぜ公用車に導入した
- 3. ポケパーク「ひどい」酷評が一変
- 4. 「三洋堂横浜店」が27日に閉店へ
- 5. 資産増やす人と減らす人の違い
- 6. 挿すだけ ダイソーの神アイテム
- 7. 移動式オービスの恐るべき性能
- 8. 自転車の歩道走行 罰金や例外
- 9. ハンバーガー拡大競争 再び過熱
- 10. デパ地下「1000円均一」なぜ得?
- 11. 再送：米経済指標【住宅着工件数】
- 12. JAL 収益力は改善も未来見えず
- 13. 難関大学の就活 人気企業100社
- 14. LCC春秋航空日本、JALパイロット出身社長に聞く経営立て直しの一手
- 15. 江戸時代に生涯未婚者が多い"悲しい事情"
- 16. JR品川駅に「開かない冷凍庫」出現、綾瀬はるかさんから手書きメッセージ/江崎グリコ「ジャイアントコーン」
- 17. 「文春砲」の作り方を明かす
- 18. こち亀 両津と作者の1つの共通点
- 19. 大手5社が大競争｢学習まんが日本の歴史｣はどれを買えばいいのか
- 20. アップル、リモコンにTouch IDを組み込める特許を取得。Apple TVやホームオートメーション用か
- 1. ニトリ AI搭載のマットレス発売
- 2. わずか3秒、プッシュするだけで超高濃度のコーヒーが立ち上る。持ち運べるナイトロコーヒー「Rujie Falls」
- 3. スマホ連携できる血圧計＆体温計のおすすめ5選。測定結果の記録がラクラク。日々の健康管理にフル活用しよう
- 4. ゴミの吹き飛ばし＋真空ポンプ＋空気入れがひとつに。電動エアダスター「Y01」
- 5. 働かぬおじさんvs月3000円のAI
- 6. CTC、日本郵船のSAP S/4HANA移行で拡張開発を担当したことを公表
- 7. 『ドラクエ』堀井雄二さんと鳥山明先生が描いたモンスターイラスト比べ
- 8. 1ピクセル1ドルで1000×1000ピクセルを売り1億円を稼いだ伝説の「The Million Dollar Homepage」はこうなった
- 9. 徹底検証・高画素デジタル時代のレンズ : 新開発BRレンズ採用の大口径・広角単焦点レンズ「キヤノン EF35mm F1.4L ? USM」を徹底検証する
- 10. バーチャルタレントの富士葵が「ニコニコ超パーティー2018」に出演
- 11. PayPay未使用でも不正に注意を
- 12. 牛丼チェーン「吉野家」にて「楽天ポイント」が4月15日から利用可能！抽選で100人に1人へ並盛一杯分に相当する387ポイントをプレゼント
- 13. パンツになって悪を斬る！下着が主役の3Dアクション『Panty Party』：発掘！インディゲーム
- 14. 「モンスター ロッシ」缶 再販へ
- 15. 抗菌加工で菌の増殖を抑える！抗菌マウスパッド
- 16. 2021年に勃発した携帯料金引き下げ合戦、結局誰が勝ったのか（佐野正弘）
- 17. メッシュWi-Fi対応無線LANルーターのおすすめ5選。増え続けるWi-Fi機器に対応し家中で快適な通信を実現！
- 18. 中国、宇宙ステーション「天宮」がSpaceX Starlink衛星接近の脅威に晒されたと国連に苦情
- 19. Apple Music、「年内に全カタログのロスレス対応」の約束をほぼ達成か
- 20. コロナ接触通知API開発のアップル幹部、各国政府を説得した苦労話を語る
- 1. りくりゅうに採点水増しの声も
- 2. 高橋成美氏の解説 賛否分かれる
- 3. スポブラ見えて…1.5億円獲得か
- 4. りくりゅう付き合っている? 議論
- 5. 広島カープ羽月隆太郎被告を保釈
- 6. 高木菜那のメダル獲得数に驚き
- 7. りくりゅう ゲームの裏話大反響
- 8. 五輪クロスカントリー 犬が乱入
- 9. 平野歩夢の帰国サプライズだった
- 10. 長谷川帝勝 半月板損傷だった
- 1. 「病気になる」食生活に心配の声
- 2. 犬飼貴丈 所属事務所を退所へ
- 3. ライダー俳優 少年へ粋な贈り物?
- 4. 大原優乃が舞台降板 気胸で入院
- 5. 3人死亡「じゃあ否定しますか」
- 6. 押尾学さん 印象激変の白髪姿
- 7. カフェ店員のメモ 有吉ドン引き
- 8. 市村正親息子めぐり重大疑惑浮上
- 9. 5年で4人出産 娘「性欲強すぎ」
- 10. MEGUMI&くるま熱愛報道「予兆」
- 1. 「素手おにぎり」が汚くて無理!
- 2. これ、知ってた? 「リカちゃん人形」と「バービー人形」の意外な共通点
- 3. 行為中に眠る妻が妊娠 夫は混乱
- 4. サイゼリヤ 新メニューの中身
- 5. 40・50代にお薦めしたいボトムス
- 6. 手術失敗? 病院探しで四苦八苦
- 7. セザンヌ26年春コスメをレビュー
- 8. 寝ながらできる美尻トレーニング
- 9. 日韓の子育て文化の決定的違い
- 10. 初心者向け 全身を鍛える筋トレ
- 11. ベテランパートが突然退職の原因
- 12. 大人の通勤に“この1枚”！【ハニーズ】の「フリルブラウス」がキレイ見え♡
- 13. アンリアルを追求したトムブラウンのテーラード【15SSメンズ】
- 14. 高原の避暑地にエスケープした気分で。トリコ・コムデギャルソン【15SSウィメンズ】
- 15. こじはるが全裸に!?雑誌表紙で限界ギリギリに露出
- 16. 京都激戦区おすすめラーメン6選
- 17. ショートヘアに合う今旬コーデ
- 18. 暗めアッシュグレーに宿る大人髪の魅力♡レングス別おしゃれヘアカタログ
- 19. 【美的クラブがお試し】どちらが好み？ メイべリン ニューヨークのハイライター
- 20. 黒髪ボブパーマでかっこかわいいヘアスタイルを目指せ！