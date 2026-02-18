16日（月）、V.LEAGUE MEN EAST（Vリーグ男子 東地区）の長野GaRonsは、21日（土）と22日（日）に須坂市市民体育館で行われる千葉ドット戦でのイベントを発表した。クラブ公式SNSが伝えている。 長野GRにとって2025-26シーズン最後のホームゲームとなる千葉ドット戦は、ワールド開発工業株式会社の冠試合として開催される。 そのワールド開発工業株式会社とのコラボイベントが企画さ