6人組アイドルグループ「クマリデパート」が15日、東京・Veats SHIBUYAでワンマンライブを開催した。涙あり笑いありの極上のステージ。終えたばかりのメンバーたちがそれぞれの言葉でライブを振り返った。（「推し面」取材班）▼小田アヤネ「大阪・東京2公演を通して、会場のファンが盛り上げようとしてくれてるなっていう姿勢を凄く感じて。私と（楓）フウカが一番先輩なんですけど、その中でちょっと引っ張っていかなきゃっ