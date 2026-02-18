CUTIE STREETが、新曲「でぃすこみゅーたんと！」本日配信リリースした。あわせて、メンバーたちをイラストで描いたアニメーションMVも公開された。本作は、「エイリアンエイリアン」「太陽系デスコ」などを手がけたボカロP・ナユタン星人による書き下ろし楽曲。テーマは「宇宙人」と「地球人」で、独自のユーモアとウィットを交えポップなサウンドに昇華した楽曲になっているという。また、ナユタン星人のMVなども手がけたイラス