Sonsiが、デビューシングル「OYJ」を本日リリースし、あわせてMV公開した。本楽曲は、千葉雄喜やWatsonを手掛けるプロデューサー／ビートメーカー・Koshyプロデュースを務めている。また、Sonsiの故郷である鹿児島県で撮影されたMVは、kZmや野田洋次郎などの映像作品も手がける気鋭の映像ディレクター、Ryo Sudaが担当OYJへの愛と憎しみがコミカルに交錯する楽曲の世界観を見事に表現した映像に仕上がっているという。◾ʊ