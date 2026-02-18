さとうもかが、新曲「喫茶ドエル」本日配信リリースした。2026年1作目となる本作は、AOR〜シティポップを感じさせるサウンドと切ない恋愛模様が等身大の言葉で綴られた逆失恋ソングになっているという。レコーディングメンバーはシンリズム（G）、厚海義朗（B）、沼澤成毅（Key）、河合宏知（Dr）のレギュラーメンバーの他、武嶋聡（Fl、Cl）を迎えた布陣で行った。また本日20時に「喫茶ドエル」のMVも公開された。今回のMVはとあ