2月17日、歌手の華原朋美が自身のXを更新。《ちょい旅行きました飛行機》と海外旅行を楽しんだことを報告し、息子とのツーショット画像をアップ。《#日焼け#ちょい旅#暑かった》とハッシュタグも記載し、南国へ行ってきた様子だ。「髪を短くした華原さんが、うっすら日焼けしてキリッとした顔つきで笑顔を浮かべています。2025年9月頃からすっかりスリムになり、自身のブログでは約30kgダイエットしたことも告白していました