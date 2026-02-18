WENDYが、デジタルシングル「Take your time」を本日リリースした。本作は、70’s〜80’sロックからの影響を色濃く感じさせるギターサウンドに、現代的なサウンドデザインを掛け合わせた一曲だという。キャッチーで耳に残るメロディに込められているのは、20代のリアルな感情で、迷い、葛藤、それでも前へ進もうとする意志を等身大の言葉とエネルギーで描き出した作品に仕上がったとのことだ。◆◆◆◾A