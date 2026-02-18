新日本プロレス１８日の代々木大会で、ＩＷＧＰヘビー級＆ＧＬＯＢＡＬヘビー級２冠王者の辻陽太（３２）と棚橋弘至社長（４９）が団体の発展を誓いあった。?騒動?の発端は１１日大阪大会のメインイベント終了後だった。ジェイク・リーの挑戦を退けてＩＷＧＰヘビー級王座Ｖ１に成功。リング上で「ブシロード！俺たちレスラーはな、カードゲームのカードじゃねえんだよ！俺たちはこのリングで命をかけて戦ってるんだ」と絶叫