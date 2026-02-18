Survive Said The Prophetが、シングル「Speak of the Devil」を4月1日にCDリリースすることを発表した。今作は、TVアニメ『炎炎ノ消防隊 参ノ章』第2クールエンディングテーマの「Speak of the Devil feat. Masato」が表題曲になっている。「Speak of the Devil」は、原作からインスピレーションを受けたYosh（Vo）の叫びや祈りともとれる想いが存分に表現された作品に仕上がっており、フィーチャリングボーカルにcoldrain・Masat