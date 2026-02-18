阪神の新外国人のカーソン・ラグズデール投手（２７）＝前ブレーブス＝が１８日、沖縄・宜野座キャンプでシート打撃に初登板し、小幡ら打者のべ１０人と対戦し、被安打２と好投した。直球の平均は１４０キロ代後半をマーク。決め球の落差の大きいカーブでは、中川を三ゴロ併殺打に打ち取った。「感覚も良かったですし、修正点も見えた。日本の打者をこれから研究したい」と手応えを口にした。来日前には２３年に巨人でプレーし