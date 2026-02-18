高知競馬所属の倉兼育康調教師（５０）は２月１８日、高知競馬５Ｒに管理するビームを出走させ１着。２０２３年１１月の初出走以来、５９１戦目で地方競馬通算１００勝を達成した。また、郷間勇太騎手（３７）＝田中譲二厩舎＝は同日、高知競馬７Ｒでツヴァイシュテルネに騎乗して１着。２００６年１０月の初騎乗以来、７４０７戦目で地方競馬通算６００勝を達成した。