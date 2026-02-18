ロサンゼルス・ドジャースが、2025年2月17日（日本時間）にインスタグラムを更新。大谷翔平選手（31）をはじめとする選手たちが球場入りする姿をキャッチ、公開している。シーズンに向け、キャンプが始まるドジャースは2月13日（日本時間14日）からバッテリー組のキャンプがスタートした。さらに17日（日本時間18日）には野手組もキャンプイン。この日の球団公式インスタグラムは「Good morning from our position players！」とし