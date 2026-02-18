Shinji(G / シド)と、田澤孝介(Vo / Rayflower, ex.Waive, etc.)によるロックユニットfuzzy knotが、Shinjiの誕生日である2月8日、東京キネマ俱楽部にてライブを開催し、ファンと共に祝った。同公演のオフィシャルレポートをお届けしたい。2025年の2月8日同様、この日は全国的に大雪で、都内も前夜から降り積もっていた。外は凍える程寒い。バースデーライブを行なうのは3度目で、会場は初年度の東京キネマ倶楽部へ回帰。外