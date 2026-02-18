２０２１年東京五輪スケートボード女子ストリートで金メダルを獲得した西矢椛（１８）＝サンリオ＝が、高校卒業を報告した。西矢は１８日、自身のインスタグラムを更新。「卒業〜自分を信じて挑戦し続けます」と記し、制服姿で卒業証書を持った写真をアップした。この投稿に、東京五輪スケートボード女子パーク金メダリストの四十住さくら（２３）＝第一生命＝が「おめでとう」とコメントすると、西矢は「ありがと」と返信