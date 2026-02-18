ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子ショートプログラム（SP）が17日（日本時間18日）に行われ、17歳の高校2年生・中井亜美（TOKIOインカラミ）は好演技を披露し、78.71点でSP首位発進を決めた。鮮烈な五輪デビューとなったなか、注目が集まったのは衣装だ。国内のファンからもそのチョイスに納得する声が上がっている。17歳が演技で、そしてその装いでも魅了した。中井は冒頭で日本女子4人