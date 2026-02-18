オリックスの新外国人、ボブ・シーモア内野手＝前レイズ＝が１８日、“来日初安打”を放った。紅白戦で白組の「２番・一塁」で先発出場。初回１死一塁、カウント１―２から高島のカットボールを左中間に運んだ。「１本出たというのは良かったです。本当にホッとした。シーズン中ならあれが二塁打になります」と満面の笑みを浮かべた。この日、チームメートの頓宮が右膝後十字じん帯損傷と診断された。同じ一塁手のライバルでも