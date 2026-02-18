ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪は18日、クロスカントリースキー女子団体スプリントフリーが行われたが、フィニッシュ付近で犬とみられる動物が乱入。選手たちとともにフィニッシュラインを切る珍事が起きた。これを受け、海外ファンの間で“論争”が起きている。まさかのハプニングだった。選手たちが続々とフィニッシュに到着する中、どこからともなく動物が現れた。犬のようないでたちで、軽快な足取りで直線