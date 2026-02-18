WANIMAが、2月25日に新曲「フルボコ」をデジタルリリースすることを発表した。「フルボコ」は、NETFLIXにて全世界独占配信されるアニメ『刃牙道』のオープニングテーマとして書き下ろされた楽曲で、先日発表された3月25日にリリースされるミニアルバム『Excuse Error』に収録され、アニメの公開にあわせての先行リリースとなる。公開されたジャケット写真は、ギタリストKO-SHIN（G, Cho）の鍛え上げられた肉体をフィーチャーしたア