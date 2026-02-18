巨人は１８日、今年のプレーヤーズグッズをジャイアンツ公式オンラインストアで発売開始したと発表した。ＮＩＫＥファンギアコレクションのクルーネックフリース（１万２０００円）、Ｔシャツ（５８００円）、トートバッグ（３５００円、全て税込み）が登場。ともに新加入の松本や則本、ドラフト１位・竹丸（鷺宮製作所）らを含む、阿部監督と支配下選手６３人から選べる形となっている。