ラツィオが会見で新スタジアムプロジェクト発表イタリア・セリエAのラツィオが現地時間2月17日、新スタジアムのプロジェクトを発表した。ローマ市内にあるフラミニオ・スタジアムを、5万人を収容できる施設に改修する予定。クラウディオ・ロティート会長が、ビアンコチェレスティ（ラツィオの愛称）の新本拠地となる可能性がある施設の概要を説明したと、イタリアメディア「Sky Sport」が報じている。これまでラツィオは、ASロ