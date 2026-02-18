イッセー尾形さんと宮沢りえさんが、『トニー滝谷 4K リマスター版』公開記念舞台挨拶に登壇しました。村上春樹さんの短編小説を映画化し、「伝説的な一本」として語り継がれてきた『トニー滝谷』。今回、公開から21年の時を経ての４Kリマスター化となります。 【写真を見る】【 宮沢りえ 】 「りえは天才だ」監督の発言をイッセー尾形が回想 「トニー滝谷」の思い出語る宮沢さんは、?本当に大好きな作品。自分の映画っ