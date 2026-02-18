アナスタシア・クチェロワさん＝16日、ミラノ（AP＝共同）【ミラノ共同】イタリア・ミラノで行われたミラノ・コルティナ冬季五輪の開会式で、ウクライナのプラカードを掲げて選手団の入場を先導したのはロシア人の女性だったと、AP通信が18日までに報じた。女性はロシアのウクライナ侵攻に反対。全てのロシア人が侵攻を支持しているわけではないことを示すため、自ら先導を希望した。この女性はミラノ在住14年の建築家アナスタ