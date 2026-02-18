5人組ダンスボーカルグループ「M!LK」（佐野勇斗・塩粼太智・曽野舜太・山中柔太朗・吉田仁人）がニューシングル「爆裂愛してる/好きすぎて滅！」のリリースを記念してフリーライブを開催しました。 【写真を見る】【 M!LK 】?宇宙規模の愛?を歌った「爆裂愛してる」がリリース２０２６年の目標を５つ発表「紅白」「富士山」「主題歌」「ドームを発表できる環境に」「MV再生1億回」今回発売になった「好きすぎ