将棋の第75期王将戦（特別協力・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社）7番勝負第4局は18日、和歌山市の「和歌山城ホール」で第2日が指し継がれ、挑戦者の後手・永瀬拓矢九段（33）が藤井聡太王将（23）＝名人含む6冠＝に132手で勝利した。対戦成績を3勝1敗として初の王将位に王手。藤井は5連覇へ、3連勝しかなくなった。第5局は3月8、9日、栃木県大田原市の「ホテル花月」で指される。藤井は形勢不利を悟ったこの日午後の勝