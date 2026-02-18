〈《崖っぷちカーリング女子》フォルティウスの5人目、“スーパーサブ”小林未奈の出番はあるのか？「自然な感じでチームに溶け込んで…」〉から続く「吉村の調子が悪い」【画像】中学、高校、大学でチームメイトだった石垣真央と吉村紗也香「ミスばかり」「代えてもいいのではないか」コルティナの地で五輪のラウンドロビン（予選リーグ）敗退が決まってしまった女子カーリング日本代表・フォルティウスだが、そのエースであ