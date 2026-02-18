衆議院選挙を受けての特別国会が召集され、自民党の高市早苗総裁が首相に指名されました。衆議院の本会議で、投票総数464票のうち自民党・日本維新の会などの354票を集め首相に指名された高市氏ですが、参議院では1回目の投票で過半数に1票届かず、中道改革連合の小川代表との決選投票の末、第105代の首相に指名されました。首相指名選挙では、衆議院では公明党とともに中道改革連合へ合流したものの、参議院では存立している立憲