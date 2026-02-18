メ〜テレの望木聡子アナウンサー（34）が18日までに自身のインスタグラムを更新。鳥取旅行のオフショットを公開した。「かなり前に訪れた鳥取県敬愛する青山剛昌先生の記念館に行ったり念願の砂漠×青空を堪能したり水木しげるロードを歩いたり…最後の写真には、ねずみ男が2人写っていますが。笑鬼太郎や目玉おやじなど愛され続ける妖怪たちに挨拶してきました」と記した。また、名探偵コナンらのモニュメントと並んで撮影し