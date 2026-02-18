犬を悲しくさせるタブー行為5選 犬は飼い主さんとの暮らしの中で安心感を得ています。そのため、飼い主さんにとっては深い意味がなくても、無視をする、ウソをつく、きつく叱るなどの何気ない行動が、犬の心を乱し悲しい気持ちにさせてしまうことがあります。 1.無視をする・放置する 群れで生活する犬にとって、存在を無視されることは大きなストレスになります。例えば、大好きな飼い主さんが帰宅したときに喜んで駆