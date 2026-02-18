ある日、金時くんがいつものようにおじいちゃんの隣に座っていると、こちらへ向かって伸びてくる手が。大好きなおじいちゃんを守るために吠える金時くんでしたが、その後迎えた結末が可愛すぎると話題になりました。「おじいちゃんとわんちゃんコンビでめっちゃ可愛い」「優秀なSP」などと評判で、20万回以上再生されています。 【動画：絶対におじいちゃんを守りたい犬→手を伸ばしただけなのに…ブチギレる光景と『まさかの結末