18日、新潟市南区の駐車場で女性のバッグをひったくり逃走したとして、窃盗の疑いで住居不詳の無職の男（25）が逮捕されました。男は18日午後3時頃、新潟市南区上下諏訪木の民間駐車場で、女性の持っていたショルダーバッグ1個をひったくり、徒歩で逃走した疑いがもたれています。女性のバッグにはスマートフォンや、現金などが入った財布が入っていて、合計1万9222円相当を奪われました。女性は男を追いかけていたと