2月18日に2ndアルバム『IDOL1ST』を発売した中島健人。本作は、中島がアイドルを様々な視点から解釈した最上級の楽曲を収録した意欲作となっている。そこで本記事では、中島のこれまでの経歴や発言などに触れながら、彼が最新アルバム『IDOL1ST』で提示したものを紐解いていきたい。【関連】中島健人、timeleszメンバーは“応援し合う存在”として交流「ポジティブに話す機会がありました」中島は2011年にアイドルグループ・Sexy Z