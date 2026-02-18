KDDIとKDDI総合研究所、ノキアソリューションズ＆ネットワークス、東芝デジタルソリューションズは18日、商用ネットワーク上で「耐量子セキュリティ技術」を用いた大容量データ伝送の実証実験に成功したと発表した。 実験は大阪府内にあるKDDIの大阪堺データセンターと大阪市内のネットワークセンターを結ぶ商用網で行われ、57.6Tbpsという大容量データを遅