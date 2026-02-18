カマタマーレ讃岐は18日、今月15日のカターレ富山戦で発生したリスペクトに欠ける発言への対応について発表した。明治安田J2・J3百年構想リーグ第2節で本拠地『四国化成MEGLIOスタジアム』に富山を迎えた讃岐だが、この試合で「来場者によるリスペクトに欠ける発言」があったとのこと。事象の詳細については「観客席から試合中、選手・チームに向けてのリスペクトに欠ける内容を繰り返し叫ぶ行為」と明かされており、試合翌日