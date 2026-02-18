２月18日、J３のカマタマーレ讃岐は15日にホームで行なわれたJ２・J３百年構想リーグ第２節のカターレ富山戦において、来場者によるリスペクトに欠ける発言があったと報告した。クラブによると問題となったのは、試合中に観客席から選手やチームに向けて、リスペクトに欠ける内容が繰り返し叫ばれた行為だ。讃岐は試合翌日の16日に事象を認識し、同日中に現場警備員、クラブスタッフ、選手から事情聴取を実施。観客席からリ