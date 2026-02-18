ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』第2話が、きょう18日(22:00〜)に配信される。『ラブパワーキングダム2』場面カット(C)AbemaTV,Inc.○男性メンバーによる決選投票の結果発表第1話の「1stモテVOTE」の順位発表では、元AKB48でモデル兼女優のまりやと、“世界で最も美しい顔100人”に選出された経歴を持つタレント・ゆめがまさかの同率最下位に。ファーストインプレッションでは上位に名を連ねてい