Booking.comが、旅行者レビューを基に「Traveller Review Awards 2026」を発表。2026年の「世界で最も居心地の良い都市」10選に日本の高山市が選出された。旅行宿泊予約サイトのBooking.comは、旅行者からの信頼性の高いレビューを基にした「Traveller Review Awards 2026」を発表した。このアワードは、宿泊施設や関連サービスのホスピタリティを評価し、受賞パートナーの所在地を基礎に「居心地の良い都市」を選出する取り組みで