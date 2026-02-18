2月16日、国際オリンピック委員会（IOC）が公式Xを更新。現在開催中のミラノ・コルティナオリンピックで、フィギュアスケート男子シングルと団体戦で銀メダルを獲得した鍵山優真選手のオフショット動画を公開した。「どっちがぬいぐるみか分からないぐらい可愛い」の声も「鍵山優真選手直伝!!ティナをオリンピックメダルにセットする方法」という文章とともに、投稿された1本の動画。そこには、オコジョをイメージしたミラノ