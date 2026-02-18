元衆院議員の金子恵美氏（47）が18日、水曜レギュラーを務めるABCテレビ「newsおかえり」（月〜金曜午後3時40分）に生出演。議員のスキャンダルについてコメントを求められ、苦笑した。この日、特別国会が招集され、高市早苗首相が第105代首相に選出された。番組でも高市首相の今後のかじ取りについて議論した。番組MCの横山太一アナウンサーから「支持率が下がるとしたらどんな可能性があるか」と聞かれた政治ジャーナリストの青