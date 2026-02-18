オリックス・内藤鵬内野手（２１）が「内藤砲」を発動した。１８日、練習試合・サムティ戦に「４番・一塁」で出場。２―２の５回１死一、三塁でフルカウントから相手左腕の直球を振り抜き、左越えに決勝３ランを運んだ。「外野フライを打つイメージでいって、いい角度で上がった。コンパクトにいけたのでよかったです」。３回には左前適時打を放つなど、３本の長打を含む６打数４安打４打点と大暴れした。シーズン大半をリハビ