４月７日に東京・後楽園ホールで開催されるプロボクシング「ＬｅｍｉｎｏＢＯＸＩＮＧフェニックスバトル１５３」の対戦カード発表会見が１８日、都内で行われた。メインイベントのＩＢＦ女子世界アトム級王座決定戦１０回戦で、同級１位の山中菫（２４）＝真正＝と同級３位・鵜川菜央（３０）＝三迫＝が王座を争う。元ＷＢＯ世界ミニマム級王者・山中竜也の妹で元ＩＢＦ世界アトム級王者の山中は、昨年４月にドイツでＷ