声優の高本めぐみが18日、自身のXを更新し、第2子を出産したことを報告した。【画像】第2子出産した声優の高本めぐみコメント全文Xでは「私事で恐縮ですが、今月初旬に第二子を出産いたしました。お陰様で母子共に大きなトラブルもなく、新たな家族を元気に迎えられたことにホッとしております」と報告。続けて「妊娠期間中から色々とご理解・ご配慮をいただいた関係各所の皆さまには、改めて心から感謝申し上げます。しば