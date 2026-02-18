業務に必要のないタブレット端末を発注して会社に計約4800万円の損害を与えたとして、大阪府警は18日、背任容疑でシャープのブランド推進部元部長、田中康一容疑者（58）を逮捕した。容疑を認めている。逮捕容疑は2022年5月〜24年9月、業務に必要のないiPad（アイパッド）を計694台発注して、シャープに計約4800万円の損害を与えた疑い。