日本の道路環境にもマッチするサイズ感2025年10月30日から11月9日にかけて開催された「ジャパンモビリティショー2025（JMS2025）」の会場で、日産が欧州市場向けに開発した電気自動車（EV）「マイクラ」を日本で初めて公開しました。このクルマは、かつて日本で「マーチ」として広く親しまれたコンパクトカーの系譜を継ぐモデルです。【画像】超カッコいい！ これが日産「”最新型”マーチ」です！ 画像で見る（60枚）マーチ