トヨタ「セリカ」雪上に集結！ 社長交代会見でも話題の“名車”が苗場でオーナーズMTG開催2026年2月、新潟県苗場スキー場でGAZOO Racing主催のイベントが開催されました。会期中の14日には「セリカ・オーナーズミーティング」が実施され、雪上に往年の名車が集結。【画像】超カッコイイ！ これが「次期セリカ…？」アリ？ 画像で見る！（15枚）経営陣による次期型への言及が注目される中、ファンの熱気が高まっています。