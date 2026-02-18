家事の中でも、とくに負担が大きいのが毎日の食事作り。献立を考え、買い物をして、調理して……食べ終われば後片付けまで待っています。そんな手間ひまかけた食事を否定されたら……？誰だって腹が立ちますよね。第11話この料理、何レベル？【編集部コメント】ユウスケさん、ぐうの音も出ません。ところどころ焦げたスクランブルエッグにやけどをしながら焼いたウインナー、ネットで炊飯器の取扱説明書を検索し、「お米をとぐ